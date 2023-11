Le Jésus des historiens. Entre vérité et légende

La question du Jésus historique a toujours été au coeur de la recherche francophone, et cela depuis Voltaire et les philosophes du siècle des Lumières jusqu'aux spécialistes contemporains. L'étude des rouleaux de la mer Morte et des manuscrits de Nag Hammadi, découverts au milieu du siècle dernier, a permis de reconsidérer plusieurs aspects des activités et des enseignements de Jésus. Il ne s'agit plus, pour les historiens, de désolidariser systématiquement Jésus du peuple et du contexte socioculturel qui étaient les siens, mais d'en faire ressortir, au contraire, la judéité presque intégrale : tous les témoignages anciens convergent dans la direction d'un Jésus praticien exceptionnel de la contemplation mystique, ce qui permettrait de rendre compte à la fois de son autorité et de son charisme exceptionnels.