Immunologie. Cours et questions de révision

Cet ouvrage présente les nombreux mécanismes de la réponse immunitaire et les différents types de cellules intervenant dans le système immunitaire. Les données fondamentales de base sont enrichies des résultats de la recherche les plus récents et permettent de comprendre les mécanismes des dysfonctionnements à l'origine de nombreuses maladies. Les modes d'explorations de l'immunité et les applications médicales de l'immunologie font l'objet de nombreux encarts. Les différentes notions sont clairement explicitées par des schémas en couleur et illustrées. En fin de chapitres, des QCM et exercices de révision sont proposés.