Intégrale - Bienvenue chez Les Loud T13 à T15

Lincoln, Lori, Leni, Luna, Luan, Lynn, Lucy, Lisa, Lola, Lana et Lily et tous leurs amis sont de retour dans cette collection spéciale des tome 13 , 14 et 15 de Bienvenue chez les Loud. Rendez-vous à Great Lakes City pour y retrouver les Casagrandes : Ronnie, Anne, Bobby, Santiago et toute la famille ! Plus de 150 pages de bande dessinée à partager !