Encyclopédie des plantes magiques - COLLECTOR. Initiez-vous aux propriétés magiques de plus de 400 plantes

Découvrez les propriétés magiques de plus de 400 plantes ! Dans cette encyclopédie, Scott Cunningham vous fait découvrir les usages magiques de plus de 400 plantes et les traditions populaires qui s'y rattachent. Loin de se limiter à quelques rares plantes ésotériques, cet ouvrage s'intéresse à des ressources accessibles qui trouvent leurs applications au quotidien. Vous découvrirez les caractéristiques magiques des oignons, des noix de cajou, des pommes, du riz, de la laitue mais aussi celles des cornichons, du basilic, du fenouil, de l'ail, du persil et bien plus encore ! Vous trouverez également un répertoire des noms populaires et des noms communs correspondants, un glossaire et une bibliographie annotée pour trouver rapidement la plante qu'il vous faut. Un guide complet et précieux pour se lancer dans la pratique de la magie des plantes.