L'histoire complète de la nouveauté des studios Disney : Wish, Asha et la Bonne Etoile, dans un album spécialement conçu pour les jeunes lecteurs ! - Un format de lecture et des textes adaptés aux lecteurs autonome. - Une maquette dynamique avec des images issues du film. Dès 7 ans. L'histoire : Au Royaume de Rosas, le Roi Magnifico est un sorcier qui peut réaliser les rêves. Asha, une jeune fille courageuse, souhaite apprendre auprès du souverain, afin de savoir exaucer les souhaits à son tour. Mais ce dernier est loin d'être l'homme bienfaisant qu'il paraît...