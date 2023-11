Le Grand rêve

La saison du Froid arrive à grand pas. Alors que Petit Ours se prépare pour l'hibernation, il se demande : " Vais-je rêver pendant le Grand Sommeil ? " . Pour en avoir le coeur net, Petit Ours s'aventure en forêt pour récolter les rêves de ses amis : Ecureuil, Lièvre ou encore Loup. Mais sur le chemin du retour une tempête de neige a effacé tous ses repères. Comment rentrer à la maison ? Et si les rêves de ses amis le guidaient pour retrouver son foyer ? Une histoire poétique pour rêver grand !