Bouchées Doubles. Les nourritures du futur en bande dessinée

14 binômes uniques et inédits d'auteurs. es (Aurélia Aurita, Mathieu Bablet, Jim Bishop, Coco, André Derainne, Emilie Gleason, Donatien Mary, Léa Murawiec, Sole Otero, Maëlle Réat, Mathieu Sapin, Anne Simon, Jean-Louis Tripp, Quentin Zuttion) et de chefs. fes (Cyril Bordarier, Chloé Charles, Mickaël Clautour, Mauro Colagreco, Jérôme Ferrer, Manon Fleury, Alexandre Gauthier, Bertrand Grébaut, Alix Lacloche, Tatiana Levha, Céline Pham, Julia Sammut, Claire Vallée, Jessica Yang) nous racontent le futur de notre alimentation. L'ouvrage accompagne la grande exposition à la Cité internationale de la BD d'Angoulême, consacrée en 2024 aux liens qui unissent nourriture et bande dessinée.