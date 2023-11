Le pacte de sang

Dans les années 1980, Jessica, Amélie, Audrey, Charlotte et Faustine sont les meilleures amies du monde. Elles forment le " Club des Cinq ". Un jour, lors d'une promenade dans les bois, elles révèlent à leur professeur, rencontré par hasard, l'existence d'une ancienne cache de la Résistance perdue en pleine nature, et il tombe au fond d'un puits. Les cinq amies s'enfuient et ne préviennent pas les secours, le laissant agoniser, seul. Après tout, cet homme au comportement trouble n'a eu que ce qu'il méritait... Unies par ce terrible secret, elles continuent leurs vies. Jusqu'au jour où, trente ans plus tard, un squelette est découvert dans le puits. Et lorsque l'une des cinq amies est assassinée, puis une autre, il n'y a pas de doute possible : quelqu'un est revenu réclamer vengeance...