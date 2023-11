Ethan Frost, T3 : Terrassée

Entre colère et soif de vengeance, l'amour en péril Je ne sais pas comment aimer Ethan alors qu'il a un tel désir de vengeance. Mon passé me fait honte. J'ai réussi à survivre ces dernières années en le tenant à distance. En me construisant une nouvelle vie, loin de ma famille. De tout ce qui m'est arrivé. Grâce à leur amour, Ethan et Chloe ont surmonté bien des épreuves. La principale menace qui pèse sur leur couple est Brandon, le frère d'Ethan qui, après avoir brisé la vie de Chloe, s'apprête à devenir sénateur. Alors que Chloe voudrait tourner définitivement la page, Ethan est prêt à tout pour la venger. Lors d'un mariage à Las Vegas, il retrouve son vieil ami Sebastian. Ce détective privé va lui révéler des informations pour le moins compromettantes : Brandon est impliqué dans la mafia de Las Vegas et il est endetté jusqu'au cou. Cela suffira-t-il à mettre un terme à sa carrière politique ? Aveuglé par sa soif de vengeance, Ethan ne risque-t-il pas de passer à côté de l'essentiel ? " Ethan Frost élève la sensualité au rang de discipline olympique ! " Scandalicious " Le roman le plus torride de la série... et aussi celui que je préfère. " One Book a Day " Cette histoire vous retourne le cerveau et vous interroge : et vous, que feriez-vous dans de telles circonstances ? " Fresh Fiction " Entrer dans la tête d'Ethan donne une nouvelle dynamique à la série. " Aya M. Productions " Wolff m'a aspirée dans son monde encore une fois, et je ne voulais pas que ça se termine. " Naomi's Reading Palace " Je n'ai pas réussi à lâcher ce livre. Ethan Frost est le mâle alpha par excellence. " Cassia Leo