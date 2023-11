Long story short

Découvrez l'histoire qui a convaincu toute une communauté TikTok pour les 10 ans de la New Romance® ! Tillie n'a qu'une ambition : devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière, c'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pittsburgh, et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors, quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac, ça elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Etudier avec un auteur de romance ? Et puis quoi encore ? Surtout quand ce dernier se révèle être un parfait connard. Un parfait - et très séduisant - connard...