Landon & Shay Tome 1

Landon & Shay est un conte, une histoire de découverte de soi et de pardon qui résonnera chez tous ceux qui ont vécu des chagrins d'amour, à tous ceux qui ont déjà trouvé l'amour et à tous ceux qui vivent dans les entre-deux... Landon Harrison a été le premier homme à briser le coeur de Shay Gable et, depuis, Shay s'est promis de ne plus jamais laisser un homme la blesser. De nombreuses années plus tard, Shay est forcée de voir le visage de Landon partout où elle va, littéralement partout. Landon est maintenant un acteur célèbre d'Hollywood, et Shay ne peut pas descendre la rue sans voir son visage sur des panneaux publicitaires ou des affiches de films. Lorsque Landon vient à Chicago pour tourner son prochain film et célébrer le mariage d'un ami commun, lui et Shay se retrouvent. Il est clair que, malgré les paroles haineuses échangées, il y a toujours un lien fort entre les deux. Après des années dans le monde du cinéma, Landon ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de réel. Sa vie est entourée d'hommes et de femmes qui accèdent à tous ses désirs et Shay est la première depuis très longtemps à lui dire "non" . Il est déterminé à faire en sorte que Shay le laisse revenir dans son coeur. Shay, quant à elle, compte bien rester une femme indépendante. Elle sait ce qu'est un chagrin d'amour et elle ne veut plus jamais revivre ça. Mais Landon sait tellement bien s'y prendre avec elle ! Avec son sourire, ses petites attentions, son parfum addictif. A contrecoeur, Shay accepte une courte romance estivale. Trois mois, et trois mois seulement, elle se donnera à lui. Puis, quand le film de Landon s'achèvera, ils retourneront chacun à leur vie. Pendant tout l'été, Shay fait de son mieux pour garder sa relation avec Landon strictement physique, sans sentiments. Mais les choses prennent une tournure dramatique et Landon est là pour l'aider à traverser ses épreuves. Sera-t-elle capable de regarder au-delà de son personnage hollywoodien et de voir le vrai Landon qui se cache dans le garçon qui lui a brisé le coeur ? Le garçon avec ses propres cicatrices ?