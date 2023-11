"bonheur des autres est la consolation de ceux qui ne peuvent plus être heureux" Tout ce récit se présente sous la forme d'une seule lettre que Félix adresse à son amante du moment, la comtesse Natalie de Manerville. Celle-ci lui répond par une annonce de rupture, déclarant ne pas vouloir, ne pas pouvoir être constamment comparée à la douce et sage madame de Mortsauf, ni à la grande et fière Lady Dudley. Félix de Vandenesse souffre de la réserve d'Henriette de Mortsauf. Le Lys dans la vallée est l'histoire de l'amour intense et platonique entre Félix de Vandenesse, cadet d'une famille aristocratique, et la comtesse Henriette de Mortsauf, vertueuse épouse du comte de Mortsauf, homme sombre et violent. Longue confession, le Lys dans la vallée dépeint l'amour passionnée et quasi incestueux d'un jeune homme au sortir de l'adolescence, pour une femme me. Félix et Henriette, ces deux êtres qui souffrent, s'unissent pour opposer à la violence du monde le refuge d'un amour impossible.