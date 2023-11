The Honey-Don't List

Ensemble à tout prix ! Entre Rusty et Melissa Tripp, un célèbre couple marié de co-animateurs d'une émission à succès de rénovations de maisons rien ne va plus ! Après avoir surpris Rusty, dans les bras d'une autre, les deux assistants James McCann et Carey Duncan, sont forcés d'accompagner leurs employeurs dans leur tournée de promotion pour s'assurer que leur couple n'implose pas en plein vol et surtout en public ! Mais le malaise ne fait que commencer. Coincés ensemble, James et Carey découvrent qu'ils pourraient peut-être obtenir finalement la vie dont ils ont toujours rêvé grâce à leur travail.