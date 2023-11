Maintenance et dépannage d'un PC en réseau. 8e édition

L'objectif de ce livre est de vous permettre de maîtriser la maintenance et le dépannage de PC équipés du système d'exploitation Microsoft Windows 11 (version 22H2), dans un environnement réseau et d'acquérir ainsi toutes les connaissances nécessaires pour être autonome à la maison ou devenir le consultant informatique de votre entreprise. Après une description de la configuration matérielle, vous apprendrez à apprivoiser le fonctionnement de l'UEFI et à diagnostiquer l'origine d'une panne . Vous appréhenderez les différentes possibilités d'installation et les étapes de démarrage de ce système d'exploitation Microsoft. Vous découvrirez ensuite les nouveautés de Windows 11 (version 22H2) et comment le prendre en main rapidement. Dans les chapitres suivants, vous apprivoiserez le Terminal Windows, l'Invite de commandes, la base de registre. Vous verrez comment monitorer votre système avec l'Observateur d'événements et le Gestionnaire des tâches. Vous découvrirez comment gérer les disques et les partitions de votre ordinateur. Vous apprendrez à gérer la sécurité de votre système et les permissions NTFS de vos dossiers, ainsi qu'à éradiquer virus et spywares tout en protégeant votre système. Vous comprendrez comment sécuriser l'authentification et réinitialiser un mot de passe. Vous découvrirez les procédures de maintenance et de dépannage courantes : sauvegarder vos données, mettre à jour votre système, réparer le Registre, utiliser les outils de dépannage avancés comme l'Environnement de récupération Windows (WinRE). Vous étudierez également plus en détail le fonctionnement du Gestionnaire de périphériques et toutes les astuces permettant d'installer et de réparer les périphériques USB et Bluetooth. Vous pourrez ensuite vous familiariser avec les concepts fondamentaux sur les réseaux, découvrir la gestion et l'administration des ressources dans un environnement réseau ainsi que les pannes les plus courantes rencontrées sur les réseaux filaires et Wi-Fi (sans fil). Les solutions proposées dans ce livre ont toutes été testées à de nombreuses reprises dans des entreprises disposant de réseaux étendus comme auprès de particuliers dans le cadre de réseaux de type familial.