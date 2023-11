Voiture électrique : ils sont devenus fous !

En 2035, votre voiture neuve sera obligatoirement électrique. Ce diktat européen est une folie. Une majorité de Français ne pourra pas s'offrir son automobile : l'électrique coûte 50 % plus cher que le thermique... et il faudra courir après de rares bornes de recharge, qui vendent l'électricité plus cher que l'essence ! Cette décision offre aussi le marché européen aux Chinois : à la clé, une casse sociale sans précédent. Son bilan écologique est plus que contestable : pas de batterie sans cobalt, exploité dans des conditions indignes ; sans lithium, qui assèche des millions d'hectares. Sans parler de l'effrayante facture écologique à venir du recyclage de millions de batteries. Ce livre réquisitoire, très documenté, dresse un constat impitoyable de ce diktat. Aujourd'hui, les politiques et l'Europe commencent tout juste à mesurer le désastre de leur décision. Un peu tard... Journaliste économique, François-Xavier Pietri a notamment dirigé la rédaction de La Tribune et le service économie de TF1. Il a longtemps animé "Le club de l'économie" sur LCI.