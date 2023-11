Douceurs de stars. Souvenirs sucrés de leur enfance

Chacun d'entre nous garde de son enfance le goût des saveurs sucrées, aussi nostalgiques que réconfortantes. Dans cet ouvrage, acteurs et chanteurs ont choisi de partager leurs "madeleines de Proust" avec le journaliste Nicolas Gaspard et le maître pâtissier Jean-Philippe Darcis. Du gâteau au chocolat de Charlotte Gainsbourg aux oursons en guimauve de Michel Blanc, du flan de Jean Dujardin au bras de gitan d'Olivia Ruiz en passant par la tarte aux quetsches de Pierre Hermé : les souvenirs sucrés des stars font écho à notre propre passé gourmand et nous invitent à le revisiter avec délectation. Ce livre est une délicieuse escapade, un juste retour aux sources, un recueil de desserts terriblement régressifs.