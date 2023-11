Les 101 dalmatiens. La bande dessinée du film Disney

Les dalmatiens Pongo et Perdita viennent d'avoir quinze adorables chiots. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au jour où la terrible Cruella d'Enfer les capture, ainsi que tous les chiots dalmatiens de Londres ! Aidés de leurs amis à quatre pattes, Pongo et Perdita s'embarquent dans une incroyable aventure pour retrouver la voleuse et sauver leurs petits.