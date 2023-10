Falcon : Il y a trois ans, je suis arrivé sur les lieux d'un vol d'oeuvres d'art pour trouver Kingston Wilde attaché à un radiateur, prétendant être un innocent qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il était en fait l'insaisissable voleur d'oeuvres d'art que je traquais depuis des années. Et je suis celui qui l'a laissé partir en me faisant avoir par ses belles paroles. Depuis, je me suis donné pour mission de remettre la main sur lui, et cette fois, je ne compte pas me laisser faire. Malheureusement, le destin a d'autres plans. Un artefact d'une valeur inestimable a disparu, et King est le seul à pouvoir aider à le retrouver. Je pensais qu'il n'y aurait rien de pire que d'être obligé de travailler avec ce salaud égoïste, mais je me trompais. Tomber sous le charme du charmant voleur d'art au beau milieu d'une opération est bien, bien pire. King : Le secret d'un bon voleur d'oeuvres d'art est de savoir quand il faut arrêter. Après avoir frôlé la catastrophe une fois de trop, je décide qu'il est temps de rentrer chez moi à Hobie, au Texas, avec l'intention de raccrocher mes crochets à serrure pour de bon. Malheureusement, le FBI a d'autres projets. L'agent Dirk Falcon me fait une offre que je ne peux pas refuser : une immunité totale pour mes crimes passés en échange d'un dernier coup de main. Le problème ? Il s'agit de voler l'homme qui m'a tout appris. Le même homme qui m'a doublé il y a des années. Pour réussir, je dois faire confiance à Falcon et à son équipe, mais comment faire confiance à l'agent sexy alors qu'il a mis sa carrière en jeu pour me faire tomber ?