Voitures stars présentées par Movie Cars Central

En mettant la lumière sur douze voitures parmi les plus légendaires de la collection Movie Cars Central, ce livre permet à chacun de nous de se mettre au volant de ces stars sur quatre roues. Qui n'a jamais rêvé de parler avec K-2000, de fuir les dinosaures au volant de la Jeep Wrangler, de remonter le temps à bord de la Dolorean ou de parcourir les rues étroites de Gotham-City dans la Batmobile ? Grâce à une campagne photo exceptionnelle découvrez les détails de ces bolides qui ont fait la renommée de films et de séries devenues cultes de Magnum aux Fast & Furious. La collection Movie Cars Centrale de Franck Galiègue est la plus importante d'Europe. Elle compte plusieurs dizaines de voitures qui sont exposées dans un musée, le Pop Central, situé non loin de Paris.