Revue des Deux Mondes Novembre 2023 - L'Inde

L'Inde s'est fixée comme mission de devenir " l'un des pays leaders du monde ", répète le ministre indien des Affaires étrangères. L'ascension continue du BJP, le parti de Narendra Modi, accompagne cette montée en puissance. Pays le plus peuplé – devant la Chine – avec plus de 1,4 milliard d'individus, l'Inde est aujourd'hui la cinquième économie mondiale. Elle a acquis une dimension diplomatique et stratégique globale qui en fait un acteur incontournable sur la scène géopolitique. L'école, l'emploi, la fuite des cerveaux, les problèmes environnementaux (eau) comptent parmi les grands défis auxquels l'Inde doit se confronter. Où en sont les relations France-Inde ?