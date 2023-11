Gray's Anatomie - 1 500 QCM est le complément idéal des ouvrages de la gamme Gray et notamment de Gray's Anatomie pour les étudiants - Le manuel ainsi que de l'Atlas Netter d'anatomie humaine vers lesquels les contenus renvoient. Cet ouvrage constitue une ressource facile à utiliser qui permet en s'entraînant de relier l'anatomie à la pratique clinique de faciliter la compréhension de cette matière jugée difficile et de garantir une réussite aux examens. Il est divisé en 9 grands chapitres qui abordent l'anatomie selon une approche régionale : dos thorax abdomen pelvis et périnée membres inférieurs membres supérieurs tête et cou neuroanatomie et se conclut par de l'embryologie. Un chapitre supplémentaire disponible en ligne reprend les objectifs pédagogiques de chaque question. Avec près de 1 500 questions de difficulté croissante et de grande qualité il permet : de tester ses connaissances fondamentales et plus avancées en anatomie à l'aide de concepts-clés en lien avec les maladies et de réponses corrigées et commentées ; de visualiser ces concepts-clés à l'aide de documents d'imagerie de pointe et d'un grand nombre de photographies ; de comprendre ces récentes techniques d'imagerie vues en pratique clinique grâce à un haut niveau de compétence dans cette représentation de l'Anatomie Ouvrage efficace et utile pour l'apprentissage et la révision de l'anatomie tout au long de la formation en médecine il sera une ressource indispensable pour tous les étudiants des professions de santé.