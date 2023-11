Même les monstres ont des failles... Elle pourrait être la sienne. Troy Brennan. A Boston, tous connaissent ce nom et le redoutent. Celui d'un assassin, un tombeur aux yeux bleu acier, capable de vous faire disparaître sans laisser de trace. Sparrow, la première, a toujours pris soin d'éviter son chemin... Pourtant, c'est à lui qu'elle vient de dire "oui" , dans une robe immaculée, à l'église. Troy a acheté sa liberté, lui a coupé les ailes et l'a jetée en cage, tel un oiseau maudit. Savoir qu'elle passera le restant de ses jours mariée au monstre de la ville la pétrifie. Malgré tout, cet être froid, autoritaire et magnétique l'intrigue plus qu'elle n'aimerait l'admettre. Pourquoi l'a-t-il choisie, elle, plutôt qu'une autre ? Pourquoi semble-t-il subir cette union ? Et pourquoi Sparrow a-t-elle autant de mal à lui résister ? Une chose est sûre : Troy aurait sans doute beaucoup à perdre si elle venait à découvrir la vérité... A propos de l'autrice L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.