Ce qui nous consume Tome 2 : Fashion Week de Londres

L'amour est un traître qui n'a pas fini de jouer avec son coeur... Pour la première fois, Evan est en train de perdre le contrôle. Rythme cardiaque élevé, forte tension, mains moites... Tous ces symptômes laissent à penser qu'il est gravement malade. Mais il le sait : ce sont ses retrouvailles avec Ophélie qui le mettent dans un état pareil. La Fashion Week de Londres approche à grands pas, et la jeune couturière a de nouveau été chargée d'ajuster les pièces qu'il portera en défilé. Aussi doit-il se ressaisir ! Tomber amoureux ne lui est jamais arrivé, et il n'est pas question que ce soit le cas maintenant. La jolie brune aux yeux charbonneux lui a très clairement signifié qu'ils étaient incompatibles. Pire encore, les démons du passé dont Evan tente de se débarrasser depuis des années ont refait surface. Laisser son coeur aux mains d'Ophélie ? Tous les voyants sont au rouge. Mais peut-être est-il déjà trop tard... A propos de l'auteur La romance occupe une place majeure dans la vie de Kentin Jarno, qui compte déjà plus de 30 romans à son actif. Qu'elles prennent vie sur un coin de son bureau, ou sur la table d'un café, ses histoires sont aussi intenses que sensuelles et explorent en profondeur la psychologie de ses personnages.