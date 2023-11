Grande soeur

Une inconnue, qui se présente comme sa demi-soeur, contacte Varg Veum pour qu'il l'aide à retrouver sa filleule de dix-neuf ans, disparue deux semaines plus tôt sans laisser de traces. L'enquête du privé le mènera dans un dédale de crimes impunis, de secrets et de haines profondément enfouis. Au coeur de cet écheveau, un gang de motards brutaux, un site web ténébreux et une longue vengeance...