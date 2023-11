Paraître. Beauté(s) en représentation, XVIIIe-XXIe siècles

Cette exposition a été imaginée à la suite de l'acquisition exceptionnelle du miroir de toilette de la duchesse Elisabeth Charlotte d'Orléans et de la création d'une toilette d'apparat brodée destinée à l'accompagner, tout en promouvant les savoir-faire locaux des métiers d'art, une des thématiques retenues pour le projet scientifique et culturel du futur château-musée rénové. Elle présente environ 150 oeuvres issues des collections du musée ou prêtées pour l'occasion par une quarantaine d'institutions muséales et patrimoniales (Musée des Arts décoratifs de Paris, Château de Versailles, Musée du Louvre, Paris musées, Musée lorrain de Nancy, Musée des Beaux-Arts de Dijon, ...), de galeries et de collectionneurs particuliers, français et étrangers. L'exposition propose de valoriser l'acquisition par l'établissement du miroir que la duchesse de Lorraine utilisait chaque matin lors de la cérémonie de sa toilette en public, devant la cour. La théâtralisation de ces gestes de l'intime, caractéristiques des sociétés de cour en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, entre en résonance avec l'exposition très contemporaine de l'image de soi. L'exposition, et l'ouvrage associé, mettent en regard oeuvres du XVIIIe siècle et créations contemporaines.