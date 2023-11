Tuktu et Grand loup

Roxane Turcotte et Laura Giraud proposent une histoire de Noël hors des sentiers habituels. Un récit raconté du point de vue d'un jeune caribou, très loin de la frénésie de la surconsommation. Tuktu est un caribou qui n'a plus peur du loup. Il raconte comment, grâce à Barbe-Longue, il a échappé à Grand-Loup et sa meute en s'envolant au-dessus des épinettes. Pourra-t-il voler à nouveau ? Qui est ce mystérieux humain qu'il a nommé Barbe-Longue ? Et à quoi lui sert cette étrange magie ? Voici une aventure où s'entremêlent instinct sauvage et respect, peur et courage, nature et magie de Noël. Roxane Turcotte et Laura Giraud proposent une histoire de Noël hors des sentiers habituels. Un récit raconté du point de vue d'un jeune caribou, très loin de la frénésie de la surconsommation. La tension qui existe entre le caribou et le loup donne corps et force à ce récit où le père Noël apparait sous une forme empreinte d'authenticité et de sobriété.