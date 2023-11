La Science fabuleuse du corps des femmes

S'il est communément admis que le corps féminin change de façon cyclique chaque mois pendant les années de fertilité et qu'il se transforme complètement pendant la puberté, la grossesse et la ménopause, la plupart d'entre nous ignorons la science derrière ces phénomènes. Vingt années passées à étudier les données médicales ont amené Lisa Falco à un constat : les premières personnes à ne pas connaître le corps des femmes sont les femmes elles-mêmes. C'est pour combler cette lacune qu'est née l'idée de ce livre. Quels sont les facteurs déclenchants de ces changements et quelles sont leurs conséquences ? Pourquoi la posologie des médicaments, réputée universelle mais en réalité déterminée pour les hommes, n'est-elle pas adaptée aux femmes ? Les hommes pourraient-ils allaiter s'ils recevaient les hormones adéquates ? Pourquoi la vue et la voix changent-elles au cours du cycle menstruel ? Le syndrome prémenstruel est-il un mythe relatif à des constructions mentales ou repose-t-il sur une réalité biologique ? Pourquoi les femmes sont-elles plus résistantes aux infections que les hommes alors qu'elles souffrent plus fréquemment de maladies auto-immunes ? Pourquoi les femmes éprouvent-elles de fortes bouffées de chaleur à la ménopause ? Pour répondre à ces questions, ainsi qu'à beaucoup d'autres, Lisa Falco s'appuie sur les recherches internationales les plus récentes. Le propos se veut objectif, toutes les informations fournies sont compilées et présentées de façon accessible, notamment à l'aide de nombreuses anecdotes.