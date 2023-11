Les légendes de clash Tome 2

La suite de l'adaptation BD du jeu mobile préféré des Français ! Jane et Angie sont deux archères inséparables. A tel point qu'elles ont fait les 400 coups ensemble. Malheureusement, lors d'une bataille, Jane est séparée d'Angie et se retrouve coincée dans une grotte qui semble appartenir à un autre monde. Alors qu'elle essaye de trouver une issue, elle tombe sur un mystérieux parchemin... avec un message encore plus étrange.