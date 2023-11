Mon atelier Levain

Le guide illustré et en pas-à-pas pour réaliser son levain puis l'utiliser dans des recettes de pains. Tout ce qu'il faut savoir pour créer et entretenir son levain, mais aussi le conserver et le préparer à l'utilisation. 30 recettes à base de levain : pain sous toutes ses formes mais aussi buns, panettone, pâte à pizza, etc.