Héberger des exilé-es. Initiatives citoyennes et hospitalité

L'exode de milliers de réfugiés ukrainiens à la suite de l'invasion de leur pays par la Russie en 2022 a suscité de nouveaux élans d'hospitalité de la part de nombreux Belges. Ces initiatives citoyennes s'étaient déjà manifestées en 2015 lors de l'exode de Syriens. Regroupées autour de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, des hommes et des femmes ont ouvert leurs portes à des exilé. e. s dépourvu. e. s de toute ressource. Qui sont ces hébergeuses et hébergeurs ? Est-ce une nouvelle manière de manifester son identité citoyenne et politique ? Pourquoi les autorités politiques sont passées de la criminalisation de leur action et la promotion de leurs actions ? Cet ouvrage tente de répondre ces questions tout en en soulevant de nouvelles.