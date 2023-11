Le Genre en révolution. Maghreb et Moyen-Orient, 2010-2020

De 2010 à 2020, le Maghreb et le Moyen-Orient ont connu de nombreux épisodes révolutionnaires. Quel rôle les femmes et les militant. es gays et lesbiennes ont joué dans ces soulèvements ? Ce rôle était-il nouveau ? Quel impact ont eu ces épisodes sur leurs vies ? Le présent ouvrage restitue pour la première fois la pluralité de leurs luttes et de leurs revendications, parfois de leurs acquis. Ce livre rassemble des contributions sur tous les pays de la région - à l'exception de la Libye - ayant connu des crises politiques, de la révolution tunisienne fin 2010 au soulèvement libanais en 2019, en passant par l'Egypte, le Yémen, Bahreïn et la Syrie, le Soudan et l'Algérie. S'appuyant sur des enquêtes de terrain, des entretiens et des témoignages de militant. es, il vise d'abord à déconstruire les discours médiatiques esthétisants ou misérabilistes. Ce livre tente également de proposer d'autres grilles d'interprétation que celles des productions académiques dominantes et démontre que le genre, ajouté aux critères sociaux et raciaux, est une catégorie d'analyse nécessaire à la compréhension des crises politiques. Cette approche permet ainsi de mieux saisir l'importance d'aspects généralement négligés : les relations femmes/hommes au sein du hirak algérien, les mouvements des ouvrières tunisiennes, la lutte contre le régime autoritaire égyptien au prisme de l'engagement féministe et LGBT...