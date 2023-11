17 femmes sénégalaises témoignent de leurs places dans leur société, de celles qu'on a voulu leur assigner à celles qu'elles ont arrachées ! Des femmes, sénégalaises, de profils divers, de tous âges et de toutes classes sociales se sont livrées, sur un ton intimiste, à Zoubida Fall dans son podcast Conversations Féminines. Cet ouvrage reprend l'essence de leurs propos sincères et puissants, sans concession mais porteurs d'espoir. Vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux, c'est un éclairage nouveau que Conversations Féminines apporte sur la place des femmes au Sénégal.