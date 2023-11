La grammaire à croquer

Une grammaire française à déguster ! " Sans la grammaire et l'écriture, comment pourriez-vous rédiger vos menus, qui ne sont pas pour rien dans le plaisir de ce que vous servez ? ", aurait pu demander le linguiste belge Maurice Grevisse à François Vatel, le cuisinier du Grand Condé, et ce dernier de rétorquer : " Comment, sans la saveur et le goût de ce que vous dégustez, connaîtriez-vous les plaisirs d'une langue maîtrisée ? " La France, pays de la baguette, des 1 800 fromages, du boeuf bourguignon et de la daube, de la blanquette et du hareng pomme à l'huile, du Pithiviers et de la poire Belle-Hélène, mais aussi pays de la littérature, des auteurs et autrices qui cuisinent des phrases pleines de saveurs, accordant mets et mots, et font revenir la langue française à la poêle, pour la servir dans tous ses états... La bonne chère et le bon mot, ces deux richesses françaises qui font rayonner notre beau pays dans le monde entier, sont enfin rassemblés dans un ouvrage ! Apprenez ou revoyez les bases de la langue française aux côtés de Sylvie Brunet et Serge Bernardin comme vous suivriez une recette, le tout assaisonné de savoureux exemples qui vous mettront l'eau à la bouche !