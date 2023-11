Yucatan, Cancun et Riviera Maya 2ed

Un guide entièrement repensé, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Un guide complet sur la péninsule du Yucatán, destination phare des voyageurs au Mexique. Les expériences incontournables d'un voyage au Yucatán : les spectaculaires ruines mayas de Palenque, de Chichén Itzá ou de Tulum, les plages de Cancún et de la Riviera Maya, les fonds sous-marins des îles Mujeres (Isla Mujeres) et Cozumel (Isla Cozumel), la Laguna de Bacalar et ses eaux aux teintes multiples, les cenotes (bassins naturels souterrains)... Une présentation très complète des lieux et des conditions de plongée sous-marine et de snorkeling. Tout sur la cuisine du Yucatán, très originale par rapport au reste du pays. Un chapitre sur le Chiapas et le Tabasco, deux Etats au sud de la péninsule nettement moins fréquentés. Toutes les informations pour rejoindre la péninsule, soit directement depuis votre pays, soit en passant par Mexico, soit en arrivant depuis le Belize ou le Guatemala. Et des conseils pratiques pour organiser votre séjour.