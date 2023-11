Ragnarök Tome 2 : Le seigneur des morts

Ragnarök, le crepuscule des dieux, a eu lieu. Mais la croyance Populaire profondément ancrée qui voulait que le mal soit détruit en même temps que les dieux, lors d'une ultime confrontation s'avère erronée. Seuls les dieux sont morts. Les Neufs Mondes se sont effondrés pour devenir les Contrées du Crépuscule, un vaste territoire crépusculaire habité par des hommes, des trolls, des demons, et morcelés en différents royaumes, vivants sous la tyrannie des Grands Ennemis. Après des centaines d'années, un dieu unique a émergé dans ce monde post-Ragnarok, Thor, le Dieu du Tonnerre. Mais Angantyr, le Seigneur des Morts, a appris son retour, et déchaîné ses draugar, les marcheurs morts-vivants, contre le Dieu du Tonnerre, cherchant à détruire le dernier vestige des anciens mondes, et le seul Espoir qu'il reste pour le present.