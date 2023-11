Moi, mode d'emploi

Un livre indispensable - des ados de 11-15 ans souffrent de troubles d'anxiété généralisés. Toutes les questions que se posent les adolescents et jeunes adultes abordées en terme clairs. En tant qu'adolescent, le lecteur est capable de comprendre bien des choses sur ce qui se passe en lui, sur la façon dont un être humain se construit dès l'enfance. Un premier chapitre expose les grandes lignes de la psychothérapie Gestalt, et introduits les notions qui seront utiles tout au long du livre. Viennent ensuite trois grandes sections qui traitent de : la relation avec soi-même, la relation aux autres, la relation au reste du monde. Dans chaque partie, les sujets sont traités via des situations types rencontrées en thérapie, avec : Un récit qui met la situation en scène concrètement. Une explication de ce qui se passe pour la personne décrite dans la situation. Un antidote pour accompagner le lecteur dans une évolution positive. Soit 50 situations qui couvrent toutes les problématiques du jeune âge.