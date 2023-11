Pokémon Noir 2 et Blanc 2 Tome 2

Les aventures de deux dresseurs talentueux dans la région d'Unys ! Après avoir retrouvé Tcheren et Bianca pour une mise au point, Noir parvient à vaincre les trois Champions d'Arène d'Ogoesse avec l'aide de ses deux amis, puis le Champion d'Arène de Maillard et se prépare à affronter Artie à Volucité. Blanche, de son côté, est très affairée car elle doit présenter un projet de Comédie Musicale au maire de Méanville ! Pendant ce temps, la Team Plasma, une organisation dont le but est de rendre leur liberté aux Pokémon, agit dans l'ombre et compte bien parvenir à ses fins.