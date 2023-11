Patchwork - Une biographie en images de la créatrice d'Ernest & Célestine

La carrière de Gabrielle Vincent et les différentes facettes de son travail dans une biographie en images enrichie d'illustrations et de peintures, ainsi que ses voyages et ses passions. Premier artbook consacré à Gabrielle Vincent. La créatrice de la plus belle, la plus touchante série de livres pour enfants, Ernest et Célestine, était une artiste majeure. Des années 1950 à la fin des années 1990, le livre reprend ses dessins d'études, les portraits, les paysages, les voyages et bien sûr des centaines de dessins d'Ernest et Célestine parus ou inédits. Ce beau livre rempli de nostalgie est le premier de la collection "Biographie en images" à être consacré à une illustratrice.