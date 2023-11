Roman d'un petit monde, Opéra dépeint, à l'échelle d'un quartier, la société et les enjeux de notre modernité. Au cours d'une journée de novembre, 16 personnages d'origines et de cultures diverses, se croisent dans le quartier de l'Opéra : Rachel, vieille dame juive, qui se souvient des heures sombres de son enfance sous l'Occupation, J-P. , un éboueur qui collectionne les correspondances dénichées dans les poubelles, Eva, brillante étudiante le jour, escort-girl la nuit ou Paul, conducteur de métro hanté par le souvenir d'un sdf qui un soir bascula sur les voies de la rame qu'il conduisait... Au fil des chapitres, ces personnages se retrouvent intimement liés les uns aux autres à la faveur d'une émotion, d'une évocation, ou d'une action. C'est un ballet : celui de nos vies, de nos combats solitaires et de nos possibles partages. Ce petit monde incarne notre société et cette modernité à laquelle nous devons faire face chaque jour, pour tenir, pour aimer, pour continuer.