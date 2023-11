Socotra . Des dragonniers et des hommes

Ce livre a quatre mains regroupe le travail de Cécile Palusinski, autrice et poétesse et de Benoît Palusinski, photographe professionnel. Tous deux ont souhaité mettre en avant un arbre incroyable, endémique de l'île de Socotra : le dragonnier. Les photographies de Benoît Palusinski viennent alors mettre en valeur cet arbre à la forme si particulière. Le noir et blanc s'est imposé pour rendre compte du mystère de l'île, en montagne avec les bédouins dans un esprit de photojournalisme. La poésie de Cécile Palusinski, rend compte de toute la part de mystère qui englobe cet arbre à travers la mythologie soqotri. La traduction en langue arabe et anglaise de ses textes s'est imposée d'elle-même pour souligner l'importance et le respect de cette culture si particulière et si méconnue. Préfaces de Michel Munier et de Vincent Munier