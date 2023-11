L'automne de Nina

Après un soir d'orage, Nina découvre au petit matin un oiseau mal en point sur le rebord de sa fenêtre. Nina prend soin de son aile blessée mais pas le temps de s'attarder : la petite grive doit absolument retrouver les siens, avant qu'ils ne s'envolent tous vers les pays chauds... Mais comment retrouver une famille d'oiseaux dans l'immensité de la forêt ? Heureusement pour eux, les animaux qu'ils rencontreront en chemin seront toujours là pour les guider. La grive musicienne que Nina accompagne, est un petit oiseau qui vit dans les habitats boisés : tant qu'il y a des arbres, elle pourra se poser pour trouver à manger et se reposer. C'est un oiseau migrateur, sensible au réchauffement climatique, qui s'envole vers le sud de l'Europe et l'Afrique à la fin de l'été pour passer l'hiver au chaud.