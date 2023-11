Récits terrifiants

Parmi les "fantastiqueurs" , H. H. Ewers est certainement le plus moderne et le plus fascinant. Sans doute en raison de son image d'écrivain sulfureux et de son esthétique du macabre et de la monstruosité. Pour compléter l'édition complète des récits fantastiques d'Ewers dans une traduction française inédite, et après Récits cauchemardesques déjà paru aux éditions OKNO, ce 2ème volume regroupe les 16 dernières nouvelles fantastiques de H. H. Ewers composées avant la Grande Guerre. Cette nouvelle édition a pour but d'offrir une traduction française de référence (certaines nouvelles sont inédites en France) qui rende justice à l'écrivain. Préface de Jean-Jacques POLLETA : L'Esthétisme du Terrifiant.