Vers la joie

Comment trouver la joie, qui se manifeste par sa légèreté parfois évanescente et qui se cache derrière les visages, les paysages et les événements ? Comment la recevoir alors qu'elle ne se laisse pas saisir ? Tel est le questionnement de François Cassingena-Trévedy. Dans ce court texte de haute tenue littéraire et d'une profonde spiritualité, l'auteur livre un message universel : la joie est gratuite. Elle est un don, celui, en plénitude, de la vie et du monde à venir. Ce texte est suivi de trois autres méditations. La première, sur l'écologie, n'oublie pas que la relation avec la Nature, au-delà de la protection de cette dernière, est au coeur même de l'humanisation de l'homme. Les deux autres abordent des questions qui agitent le catholicisme : celle du cléricalisme, source de bien des abus, et celle de la liturgie, cristallisant des positions irréductibles. Avec finesse, en prenant à rebours les postures idéologiques, l'auteur dépasse les clivages stériles et tord le cou aux idées reçues.