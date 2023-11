Vent et nous

Un album beau et poétique sur la vie et le temps qui passe. Rencontrer son enfant pour la première fois, voilà une expérience singulière. C'est ainsi que le face-à-face commence, apprendre à se connaître et se reconnaître. Ensuite, c'est le jeu des premières fois, de l'écoute, de l'observation pour se comprendre. La vie passe ainsi constituée de peines et de peurs mais aussi de réussites et de joie ! Claudia Jong reçoit le prix Hotze de Roos en 2012 pour son premier album Wolfje.