De lave, de métal et de rage. Tome 1

Plongez dans les prémices d'un nouveau monde ! La guerre entre les sirènes de l'Atlantique et les sirènes scandinaves semble ne pas avoir de fin. Mais l'arrivée dans le combat des sanguinaires jumeaux Hildr et Viktor pourrait bien faire pencher la balance. Surnommés les Semeurs de mort, ils font régner la terreur et semblent invincibles. Néanmoins, Viktor sait que le temps lui est compté. En tant qu'homme dans un monde régi par les femmes, il n'a d'utilité que pour la guerre, et sera réduit en esclavage dès sa fin. Il n'a qu'un seul espoir s'il veut rester libre : s'entourer d'alliés puissants, et trouver avant tous la pierre d'énergie tant convoitée à travers les océans afin de reprendre le contrôle de sa destinée.