Avili par ma femme

Nous voilà conviés dans l'intimité d'un kiné/esthéticien spécialiste des massages scabreux et des soins corporels féminins. S'il a choisi cette carrière, ça n'est pas pour rien : monsieur est un voyeur et un tripoteur né. Et les femmes le lui rendent bien ! Charmées par ses doigts de fée, et le bouche-à-oreille aidant, les clientes se pressent dans son institut et notre praticien voit passer entre ses mains tout ce que le quartier compte de femmes insatisfaites - ça en fait un paquet ! Souvent autant voire plus perverses que lui, ces affamées l'entraînent dans des aventures d'une immoralité totale, dont il jouit sans réserve. Et à la fin, elles le paient pour ses services sexuels ! Il y a pire, comme métier, pas vrai ?