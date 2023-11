Mon petit souk d'idées - pour s'amuser toute l'année

Un livre fantastique pour les parents qui cherchent des activités amusantes et créatives à faire avec les enfants. Pour partager un moment en famille, il n'y a rien de tel que les activités créatives. Tout en permettant aux enfants de s'exprimer librement et d'explorer leur imagination, elles stimulent la motricité fine, la confiance en soi et la curiosité. L'auteure, connue pour ses DIY colorés et originaux sur Instagram, partage dans cet ouvrage plus de 100 idées de bricolages et d'activités. Classées sous forme d'abécédaire, les 26 thématiques vont des arbres à l'espace en passant par le cirque, le jardinage, le recyclage, mais aussi les grandes fêtes qui rythment l'année : Noël, Pâques, Halloween... Pour la thématique "dinosaures" par exemple, on découvrira : des "oeufs glacés" : les dinosaures sont prisonniers de la glace qu'il faut faire fondre ; une peinture "volcan en éruption" à faire avec les doigts ; des "pattes de dino" à fabriquer et à porter comme des chaussures pour se déguiser. Chaque activité est expliquée étape par étape, avec des instructions claires et des illustrations qui guident les enfants tout au long du processus. Des alternatives sont chaque fois proposées pour les tout-petits et pour les plus grands, afin que personne ne s'ennuie.