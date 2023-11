Lego City. La patrouille de police

Le chef des pompiers et son équipe ont besoin de votre aide ! Les jeunes fans de LEGO® vont pouvoir donner vie à la caserne des pompiers en poussant, tirant et faisant glisser les onglets de ce livre cartonné très chouette. Ouvrez les portes de la caserne de pompiers, faites décoller l'hélicoptère, puis faites glisser le mécanisme de changement de scène pour faire démarrer le camion de pompiers - suivez la journée de travail de ces courageux petits héros ! Retrouvez toute la richesse et la créativité de l'univers LEGO® City dans ce livre tout cartonné, très solide et hyper coloré, à manipuler pour faire avancer l'histoire... De quoi assouvir l'esprit de découverte de nos enfants, les amuser et les éveiller avec des personnages phares et des décors amusants qui leur sont familiers.