Fabrique ton système solaire. et découvre les planètes

L'univers t'ouvre ses portes ! Construis d'abord ton propre système solaire. Il s'assemble en quelques minutes, sans colle ni ciseaux, et fera une décoration fantastique dans ta chambre. Avec les astronautes Logan et Layla, pars ensuite à la découverte du Soleil et des planètes, et découvre tout plein de faits passionnants sur notre système solaire. Idéal pour les enfants de 4 à 12 ans ! Aucun découpage ou collage requis Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Le mobile ne doit pas être accroché près d'une source de chaleur, même une ampoule.