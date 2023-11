Dictionnaire des officiers généraux de l'Armée royale 1688-1762 Tome 4. N-z

Voici le quatrième et dernier volume de la série inédite sur les officiers des généraux de l'armée royale (1688-1762). Elle complète en amont les volumes déjà parus en quatre tomes, du même auteur, pour la période 1763-1792. Ce quatrième tome comprend plus de 400 biographies et plus de 250 armoiries. Il reprend, en l'étoffant, la Chronologie historique militaire du commis de la guerre Pinard, en y ajoutant des notices relatives aux brigadiers de cavalerie et de dragons. Les biographies portent non seulement sur la carrière militaire, mais aussi, de façon détaillée, sur la famille et la vie privée de chaque officier. Les sources utilisées sont mentionnées ; elles proviennent en grande partie des archives du Service historique de la Défense, des mémoires des contemporains et des études biographiques qui ont été consacrées à ces officiers généraux ou à leurs familles.